Cristiano Ronaldo expulso: pior dos cenários afasta regresso a Manchester

Cristiano Ronaldo enfrenta a possibilidade de cumprir três jogos de castigo na Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo foi expulso à meia hora do jogo entre Juventus e Valência, na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, e logo os jornais espanhóis começaram a fazer contas às possíveis sanções que a UEFA poderá aplicar ao astro português.

De acordo com o jornal Sport, o pior dos cenários contempla uma suspensão de três jogos. Se no relatório do árbitro Felix Brych constar que a ação de Ronaldo para com Murillo se tratou mesmo de uma agressão, deverá ser aplicada a pena designada pelo artigo 15 do regulamento de disciplina do organismo que tutela o futebol europeu.

Assim sendo, o CR7 falharia a receção da segunda jornada ao Young Boys e o duplo confronto com o Manchester United, ficando afastado de um eventual regresso a Old Trafford, casa que tão bem conhece, voltando apenas na quinta jornada da fase de grupos.

No entanto, o castigo pode ficar pelos dois jogos: se as imagens do lance não forem de encontro à explicação de Felix Brych, a UEFA pode optar por reduzir a sanção de três para duas partidas de suspensão. Certo é que, pelos regulamentos disciplinares, Ronaldo falhará desde logo o encontro da próxima jornada, em Turim, frente ao campeão suíço Young Boys.

O Sport adianta que a decisão deverá ser conhecida a 27 de setembro, data da reunião do Comité de Disciplina da UEFA. No entanto, assim que for conhecido o castigo, a Juventus poderá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), remata o diário espanhol.