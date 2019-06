Cristiano Ronaldo disse a James Rodríguez que o quer na Juventus

Colombiano também é pretendido pelo Nápoles

James Rodríguez poderá ser alvo da Juventus para a próxima época. Isto porque, segundo o próprio médio colombiano contou a Lottar Matthaus, Cristiano Ronaldo quer muito tê-lo a seu lado.

"Encontrei-me com o James durante os festejos do Bayern Munique pela conquista da Bundesliga e falámos um pouco de tudo, como a seleção da Colômbia e outras histórias de futebol. Na minha opinião, ele vai para a Juventus. Ele é muito próximo do Cristiano Ronaldo e pelo que ele me contou tem estado em contacto com o português, que o quer em Turim. E eu percebo muito bem porquê, uma vez que James poderia entregar a bola a Ronaldo sempre com brilhantismo. Os dois juntos podem fazer grandes coisas", contou Matthaus (antigo internacional alemão) ao jornal espanhol "Diario As".

Muito interessado em James está também Carlo Ancelotti, o italiano que está a treinar o Nápoles. Vários jornais e sites têm informado que as negociações entre as partes (James faz parte dos quadros do Bayern) podem vir a ser bem sucedidas.

James é representado por Jorge Mendes, o superagente que também gere os destinos de Cristiano Ronaldo.