Chuva de milhões: a história de Ronaldo em Madrid

O diário desportivo As relacionou os títulos em que Cristiano Ronaldo foi decisivo e o dinheiro que valeram ao Real Madrid. Os números são impressionantes.

Com a saída iminente de Cristiano Ronaldo para Itália, onde o espera um contrato com a Juventus, em Espanha é tempo de balanço da passagem do internacional português pelo Real Madrid e o diário As fez as contas aos títulos em que o madeirense foi decisivo e concluiu que, no total, o talento dele rendeu €179.910.000.

O número é impressionante - adjectivo que persegue Cristiano Ronaldo desde o início da carreira e as contas do As começam na Taça do Rei de 2010/11: sete golos, incluindo o da final com o Barcelona, valeram €1.280.000. Na época seguinte, marcou 46 golos e fez 12 assistências no campeonato, mas o jornal não consegue determinar o valor do encaixe e a lista segue para a Supertaça de Espanha de 2012, em que marcou nos dois jogos com o Barcelona: um milhão de euros.

Na Liga dos Campeões de 2013/14, os 17 golos, entre os quais um (e uma assistência) na final com o Atlético de Madrid ajudaram ao encaixe de €28.300.00, a que se juntaram três milhões de euros do saldo da vitória na Supertaça de Espanha, com dois golos ao Sevilha.

Em 2015/16, com 16 golos e quatro assistências no caminho para a conquista da Liga dos Campeões, Ronaldo foi decisivo para o Real Madrid garantir €41.500.000 e ainda quatro milhões de euros com a vitória no Mundialito desse ano, em que assinou quatro golos, três deles na final. Na temporada seguinte, Ronaldo voltou a ser protagonista na Liga dos Campeões - mais €41.500.000 -, com uma dúzia de golos: cinco nos quartos de final, três nas meias finais e dois na final com a Juventus, o emblema que prepara para o receber.

Em 2016/17, o campeonato valeu €20.800.000 ao Real Madrid e Ronaldo marcou 25 golos em 29 jogos, cinco dos quais nas três últimas jornadas. Na Supertaça de 2017, o golo que assinou com o Barcelona rendeu um milhão de euros e, no Mundialito, decidiu o título e, com ele, um encaixe de €4.200.000.

Despediu-se do Real Madrid com um título europeu - €33.400.000 - que ficará para recordar com 15 golos e três assistências em 13 partidas. Feitas as contas, o As conclui que Cristiano Ronaldo deu a ganhar ao Real Madrid um total de €179.910.000.