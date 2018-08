Chievo bate recordes à espera de Ronaldo

Português faz estreia oficial pela Juventus este sábado, frente ao Chievo

É dia de festa em Verona e tudo por causa de um jogador português. Cristiano Ronaldo foi a contratação do ano em Itália e estreia-se este sábado frente ao Chievo que fez um recorde de vendas para esta partida com a Juventus. Fala-se em um milhão de euros de faturamento bruto, com 30 mil pessoas esperadas no estádio, incluíndo 135 profissionais de comunicação.

A cidade está com medidas especiais para este jogo, nomeadamente ao nível da segurança. As ruas do centro estão fechadas e as ruas mais perto do estádio vão ser encerradas perto da hora do almoço.

A venda de camisolas também estão ao rubro, sendo possível ver o 7 de Cristiano Ronaldo à venda já na zona de Brescia, a 80 quilómetros de Verona.