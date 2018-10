Bonucci sobre Ronaldo: "Quando vês um fora de série a treinar como ele treina..."

Defesa central da Juventus voltou a elogiar o craque português.

Leonardo Bonucci, defesa central e colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, falou sobre o internacional português em entrevista ao Corriere dello Sport, deixando rasgados elogios ao jogador de 33 anos.

"É um rapaz humilde, super disponível, um estímulo para todos", começou por dizer.

"Quando vês um fora de série treinar com a intensidade e desejo como ele treina, com a regularidade com que ele faz as coisas aos 33 anos, depois de ganhar cinco Bolas de Ouro, só podes admirar e tentar copiar" atirou, para depois explicar o que se pode aprender ao jogar com o craque luso.

"Em termos de regularidade, profissionalismo, presença física no balneário e em campo, Ronaldo pode ensinar-te muito", concluiu.