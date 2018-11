As palavras de Ronaldo que fizeram Higuaín perder a cabeça

Pipita teve uma noite para esquecer frente à Juventus.

Gonzalo Higuaín teve uma noite para esquecer no domingo, dia em que defrontou a antiga equipa com as cores do Milan. Os rossoneri acabaram por perder por 2-0 frente à Vecchia Signora, com o avançado argentino a falhar um penálti e a acabar expulso perto do final da partida. Depois de ter visto o segundo amarelo, Pipita perdeu a cabeça com o árbitro, colegas e adversários, entre eles Ronaldo, tendo mesmo tentado empurrar o português quando este tentava acalmar os ânimos.

Em declarações aos jornalistas após a partida, Ronaldo revelou o que disse a Higuaín no calor do momento e afirmou esperar que a Federação italiana não tenha mão pesada com o argentino.

"Disse-lhe para se acalmar, porque nessa altura arriscava uma suspensão maior. Ele não fez muito, estava irritado por estar a perder o jogo e isso é compreensível. Só espero que não seja castigado severamente", afirmou CR7.

Gattuso, por sua vez, não partilhou a opinião de Ronaldo. "Espero que o Pipita peça desculpa ao árbitro pela sua atitude. Precisa de aprender a controlar-se. Vejo a pressão que sentiu ao ter de marcar um penálti contra a sua antiga equipa, quem jogou futebol sabe que as emoções apoderam-se de ti nestas situações", explicou o treinador do Milan.