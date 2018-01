As palavras de Florentino para Ronaldo: "Não há dinheiro..."

O presidente do Real Madrid havia prometido um aumento salarial depois da final da Liga dos Campeões, aumento esse que nunca chegou.

Cristiano Ronaldo está no centro da crise do Real Madrid, que ocupa atualmente o quinto lugar na Liga espanhola a 19 pontos do líder Barcelona. O português soma apenas quatro golos no campeonato e já não marca há três, curiosamente três jogos que acabaram em derrota para os merengues.

A relação entre Ronaldo e Florentino Pérez já viu melhores dias, sendo que a imprensa espanhola fala mesmo na vontade de o português abandonar Madrid e regressar a Inglaterra. Na origem deste afastamento está, segundo os espanhóis, uma promessa não cumprida por parte do presidente do clube. De acordo com o jornal As, Florentino terá prometido a Ronaldo um aumento salarial aquando a final a Liga dos Campeões, em Cardiff, aumento esse que nunca chegou. A renovação multimilionária de Messi pelo Barcelona, que renderá 50 milhões de euros limpos por época ao argentino contra os 21 milhões de Ronaldo, também tem influência no estado de espírito do português, que está longe de estar no topo dos mais bem pagos no futebol.

Ainda de acordo com o jornal As, Florentino Pérez abordou Ronaldo meses depois da final de Cardiff para expor o ponto de situação da revisão salarial. "Não há dinheiro para um aumento salarial neste momento", terá dito o presidente, uma explicação que, segundo o diário, não convenceu Ronaldo, especialmente depois da vontade milionária do Real Madrid de contratar Kylian Mbappé no passado verão. Para além da questão salarial, Ronaldo não se sente "apoiado" pela estrutura merengue, especialmente depois da suspensão de cinco jogos após o jogo da Supertaça, sendo estes os fatores que explicam a vontade de abandonar o Bernabéu.