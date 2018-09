"Ao contrário do que todos pensam, o Real Madrid é mais equipa sem Ronaldo"

Internacional brasileiro do PSG comentou a saída do craque luso do Real Madrid.

O defesa-direito do PSG, Dani Alves, abordou a mudança de Cristiano Ronaldo para Itália, deixando claro que acredita que o Real Madrid fica "mais perigoso" com a saída do português.

"Não vai ser tão fácil pôr mão no Real Madrid, é mais equipa agora. É evidente que Cristiano Ronaldo é uma perda brutal para o Real, mas o Real Madrid é o Real Madrid", explicou o internacional brasileiro em entrevista concedida à Marca.

"Acho que, ao contrário do que todo o mundo pensa, o Real Madrid é mais equipa sem Cristiano, agora é um pouco mais difícil do que era antes. Antes era complicado, mas centrava muito o ataque no Cristiano, e agora é um pouco mais perigoso, pelo menos como vejo o futebol e o meu conceito deste jogo. E acho que percebo um pouco", continuou.

"A mim nada me surpreende no futebol, as pessoas querem desafios, continuar a sentirem-se vivas e para isso têm que ter desafios, por isso não me surpreende. Esteve algum tempo ali, fez grandes coisas com o Real Madrid e decidiu tentar outras coisas. Eu fi-lo quando estava no Barça e os verdadeiros lutadores precisam de novos desafios e não de comodidade. Penso que, como eu no Barça, ele [Cristiano Ronaldo] estava muito cómodo. Precisamos de sair, sentir novos desafios", concluiu sobre o tema.