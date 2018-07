Allegri encantado com Ronaldo, mas com um aviso: "Não vamos ter paz"

A euforia à volta de Cristiano Ronaldo foi "travada" por Massimiliano Allegri, que alertou para a maior pressão que recairá sobre a equipa. "Não vamos ter paz", disse

Mais do que nunca, a Juventus anda nas bocas do mundo por ter contratado Cristiano Ronaldo. Nunca como agora, a Vecchia Signora e o próprio futebol italiano se viram rodeados de tanto mediatismo e esse é um ponto que preocupa Massimiliano Allegri. O técnico está naturalmente feliz por ter o Bola de Ouro na sua equipa, mas está ciente de que a missão de passar a Juve do hepta para o octacampeonato será bem mais difícil.

"O Cristiano Ronaldo na Juventus é uma anormalidade", começou por reconhecer Massimiliano Allegri, na antevisão do embate com o Benfica, este sábado em New Jersey. Definindo o capitão da Seleção Nacional como "um campeão extraordinário" que "será um exemplo para os mais novos" e acrescenta "personalidade", o técnico da Juve explicou depois estar ciente das dificuldades que acarretam ter o melhor do mundo à disposição. "Vai dar-nos uma qualidade extra. O Cristiano tem uma grande experiência internacional e vai ajudar-nos muito, mas temos de ter cuidado. Há demasiada euforia à nossa volta e isso não é bom. Este ano, vai ser mais difícil que os outros", salientou Allegri, aludindo ao maior desejo dos adversários em bater a sua equipa. Por isso, reforçou: "Os rivais serão mais agressivos porque vimos de muitas vitórias e agora chega um jogador excelente como ele. Vão aceitá-lo, mas virão com mais motivação e não nos darão paz. Por isso, teremos de ter respeito por todos. Temos o melhor do mundo aqui e temos de fazer o nosso máximo. Isto coloca uma pressão extra em nós."

Allegri revelou que, a exemplo do efetuado por Zidane no Real Madrid, vai cuidar do capitão da Seleção Nacional: "O Ronaldo é um jogador como os outros, faz parte de uma equipa e vai treinar como eles, mas pode ter um plano especial, pois tem 33 anos."

Ainda de férias, Ronaldo tem previsto realizar o primeiro treino no dia 30 em Turim.