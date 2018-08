Allegri confirma titularidade de dupla lusa e diz: "Cristiano é um rapaz simples"

Treinador da Juventus fez a antevisão ao encontro de sábado com o Chievo, que vai marcar a estreia de Ronaldo na Liga italiana.

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo vão estrear-se na Serie A como titulares da Juventus no jogo com o Chievo, revelou esta sexta-feira o treinador da heptacampeã italiana, Massimiliano Allegri.

"Amanhã [no sábado], começarão o jogo como titulares Cristiano [Ronaldo], Szczesny, Chiellini, Pjanic, [João] Cancelo e Alex Sandro", disse Allegri, em conferência de imprensa, na véspera do encontro em Verona, da primeira jornada do campeonato.

O avançado português, que foi contratado pela Juventus ao Real Madrid por 100 milhões de euros, não integrou no estágio que o clube de Turim realizou nos Estados Unidos, mas participou nos dois últimos jogos de treino da equipa, tendo marcado em ambos.

"Cristiano manifestou muita curiosidade no seu novo campeonato e nos seus adversários. É um rapaz simples e que se integrou muito bem", observou Allegri, antes de deixar a advertência: "Não devemos cometer o erro de pensar que vamos ganhar apenas porque temos Cristiano Ronaldo".

O treinador da Juve assinalou que o plantel está mais forte graças à inclusão do "melhor jogador do mundo e de outros grandes jogadores", mas lembrou que "as outras equipas também se reforçaram" e que o campeão em título não está "nas melhores condições físicas".

O entusiasmo que a estreia oficial do avançado português pela Juventus está a gerar em Itália levou as autoridades de Verona a reforçar o dispositivo de segurança do jogo de sábado, que tem início marcado para as 17h00 horas.