Afinal, os números de Ronaldo são ainda melhores do que na época passada

Hat-trick frente à Real Sociedad ajudou a este registo impressionante.

Apesar das críticas de que tem sido alvo esta temporada, a verdade é que Cristiano Ronaldo regista números ainda melhores do que na época passada. O português leva mais golos esta época do que no mesmo período do ano passado, somando já 23 golos: 11 no campeonato, nove na Liga dos Campeões, dois no Mundial de Clubes e um na Supertaça de Espanha.

Por esta altura na época passada, Ronaldo somava "apenas" 21 golos, menos dois do que em 2017/18. Assim sendo, apesar da época para esquecer do Real Madrid - os merengues estão a 16 pontos do Barcelona e afastados da Taça do Rei -, Ronaldo soma e segue, pelo menos no que toca à relação com a baliza.