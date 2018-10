A outra faceta de Ronaldo: em Itália não há igual e na Europa só um prodígio faz melhor

Internacional português leva quatro assistências em Itália.

Cristiano Ronaldo está a evidenciar uma outra faceta nos primeiros tempos com a camisola da Juventus. O internacional português, por exemplo, não marcou no clássico com o Nápoles (3-1), mas brilhou a grande altura com duas assistências. O lado mais generoso de Ronaldo é esta segunda-feira manchete na versão online do jornal "As", que destaca os quatro passes para golo já realizados em sete jornadas da Serie A, além de três golos marcados.

A publicação espanhola vinca que, além de ser o máximo assistente no campeonato italiano, Ronaldo já está perto de ultrapassar o número de assistências realizadas ao serviço do Real Madrid nas duas últimas temporadas. Em 2017/18 fez cinco em 27 partidas de campeonato, enquanto em 2016/17 assistiu em seis ocasiões, num total de 29 jogos.

Fazendo uma comparação tendo em conta os cinco principais campeonatos europeus, o "As" constata que Ronaldo está empatado com Messi (Barcelona), Mendy (Manchester City), Payet (Marselha), Jony (Alavés), Holebas (Watford) e NDombele (Lyon). Todos eles são apenas superados por Jadon Sancho, uma promessa do Dortmund, ex-Manchester City, com apenas 18 anos e que já fez cinco assistências.