"A Juventus convenceu-me de que Icardi iria fazer dupla com Ronaldo..."

Wanda Nara, companheira de Mauro Icardi, voltou a falar sobre a renovação do argentino.

Mauro Icardi ainda não renovou com Inter de Milão e, segundo a mulher do argentino, ainda há muito caminho a percorrer até que haja um acordo entre as partes.

"Ainda estamos muito longe da renovação, porque ainda não há oferta do Inter", atirou Wanda Nara, no programa "Tiki-Taka", da televisão italiana. "Tenho de me sentar e falar com eles, isso ainda não foi feito. A verdade é que o Inter quis mandar o Mauro para a Juventus", revelou logo depois a agente do avançado dos "nerazzurri", falando de uma hipotética parelha com... Cristiano Ronaldo:

"O Mauro disse sempre que queria ficar no Inter. Chegou a ter um pé fora do clube, a Juventus convenceu-me de que ele faria dupla com Ronaldo. E depois [Ronaldo] acabou mesmo por vir", afirmou Wanda Nara, que, assegura, "não está em causa o dinheiro" e a prioridade de Icardi é "ficar em Milão".