A curiosa reação de Donnarumma quando viu Ronaldo "fora da Playstation"

Guarda-redes do Milan e da seleção italiana fez uma curta antevisão do jogo com Portugal.

Gigi Donnarumma assumiu a titularidade na baliza do Milan com tenros 16 anos e, já na presente época, com 19, teve a oportunidade de defrontar Cristiano Ronaldo.

Foi no Milan-Juventus do último fim de semana; os "rossoneri" perderam por 2-0, o astro português marcou um golo e, em entrevista à Rai Sport, o jovem guarda-redes explicou o que sentiu quando deu de caras com CR7.

"Foi muito entusiasmante conhecer Ronaldo porque jogava sempre contra ele na Playstation. Não falei com ele, estava demasiado envergonhado", revelou Donnarumma, que sucedeu a Buffon na defesa das redes da seleção italiana. No sábado, tem encontro marcado com a seleção portuguesa, em Milão, a contar para a Liga das Nações. Sobre esse jogo, o guardião deposita fé no apoio dos adeptos:

"Representar a seleção era um sonho de criança, agradeço ao treinador [Roberto Mancini] pela fé depositada em mim. Agora vamos defrontar Portugal em nossa casa e acredito que os adeptos vão dar-nos um grande empurrão. Vamos dar tudo o que temos para terminar no primeiro lugar do grupo", rematou Donnarumma. No primeiro jogo entre as duas seleções, no Estádio da Luz, a equipa das quinas venceu por 1-0.