"Insisti com a minha família que queria as mesmas chuteiras que Ronaldo usava"

Schick, goleador da Chéquia, próximo adversário de Portugal na Liga das Nações, revelou que imitava Ronaldo antes de encontrar o seu próprio estilo

Principal arma da Chéquia para colocar em sentido a defesa de Portugal, Schick mostrou-se entusiasmado por partilhar o relvado com o ídolo Ronaldo pela segunda vez na carreira: encontraram-se num Juventus-Roma (1-0), a 22 de dezembro de 2018.

"Inspirei-me no Ronaldo no início da minha carreira. Tinha 19 anos quando começei a segui-lo com atenção e insisti com a minha família que queria as mesmas chuteiras que ele usava. Via vídeos na Internet e tentava imitar os truques que ele fazia com a bola, mas era quase impossível e, com o tempo, achei melhor criar o meu próprio estilo", disse o avançado checo, que partilhou com o CR7 o estatuto de melhor marcador do Euro"2020: ambos marcaram cinco golos.