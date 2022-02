Ingleses falam em tensão entre Ronaldo e Maguire devido à braçadeira de capitão

Maguire é o capitão do Manchester United, mas há conversas para que passe a ser Ronaldo a envergar a braçadeira, de acordo com o The Mirror. O motivo da troca será tirar pressão ao central, que tem estado debaixo de fogo.

Cristiano Ronaldo e Harry Maguire estão a "lutar" pela braçadeira de capitão do Manchester United e há alguma tensão no balneário devido a este caso, reporta o jornal inglês The Mirror. De acordo com a publicação, a intenção de Rangnick é tirar pressão ao defesa-central, que tem sido criticado pelas recentes exibições, e dar a responsabilidade de assumir o papel de capitão ao avançado português.

Mas o inglês não estará de acordo e não quer perder o estatuto de capitanear a equipa.

O The Mirror cita uma fonte que diz que "inicialmente, Ronaldo pediu aos jogadores para apoiarem Maguire", mas "agora o treinador quer que Ronaldo seja um mentor para os jogadores mais jovens", algo que deixou Maguire insatisfeito: "Tem de seguir tudo o que diz o Ronaldo, para manter o ambiente agradável".