Ingleses falam de conversa entre Ten Hag e Ronaldo, que pediu reintegração

Português quer chegar ao Mundial nas melhores condições e, para isso, não pode continuar a treinar à parte do restante grupo

Cristiano Ronaldo e Erik Ten Hag já terão tido uma conversa depois da polémica saída do português na parte final do encontro com o Tottenham. Quem o garante é a imprensa inglesa, que revela algum do conteúdo.

De acordo com o Mirror, Cristiano Ronaldo disse ao seu técnico que quer ser reintegrado no grupo para ajudar os companheiros e para que os seus índices físicos voltem ao normal, quando estamos a poucas semanas do início do Campeonato do Mundo.

Recorde-se que o atual técnico dos red devils afirmou que Cristiano Ronaldo se recusou mesmo a entrar na receção do Manchester United ao Tottenham e explicou o afastamento da equipa principal.