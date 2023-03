Ingleses dizem que contrato de Ronaldo prevê presença no GP da Arábia Saudita

De acordo com o tabloide The Sun, o contrato do avançado português no Al Nassr inclui uma cláusula que prevê a sua presença no Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, que decorre no domingo.

O tabloide britânico The Sun garante esta terça-feira que o contrato de Cristiano Ronaldo no Al Nassr inclui uma cláusula que prevê a sua presença no Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, que decorre este domingo no Jeddah Corniche Circuit.

Trata-se da segunda corrida do calendário da F1, após o GP do Barém, vencido por Max Verstappen (Red Bull) no dia 5 de março, com a presença do avançado português, que leva oito golos e duas assistências em nove partidas disputadas pelo emblema saudita, a ser esperada.

Recorde-se que Ronaldo assinou um contrato válido por dois anos e meio com o Al Nassr, com um salário anual de aproxidamente 200 milhões de euros, após ter rescindido contrato com o Manchester United em novembro do ano passado.

