O influencer e tiktoker Lucas with Strangers realizou o sonho de Gonçalo, uma criança que sonhava em conhecer Cristiano Ronaldo. O menino, que deixou de jogar futebol devido a um tumor no cérebro, esteve com CR7 e com outros jogadores da Seleção na Cidade do Futebol, antes da partida da equipas das quinas para o Catar.