Imprensa italiana coloca Cristiano Ronaldo como "plano b" do Manchester City

De acordo com o jornal italiano "Gazzeta dello Sport", o mais provável é que Cristiano Ronaldo siga na Juventus.

Seguem-se os rumores em torno do futuro de Cristiano Ronaldo. Real Madrid, PSG, Manchester United... Agora, novamente, o Manchester City. De acordo com a "Gazzeta dello Sport", a equipa treinada por Pep Guardiola seria a última hipótese de transferência do astro português da Juventus.

O jornal italiano afirma que Jorge Mendes, empresário de Ronaldo, está a conversar com o City, que, por sua vez, vê o internacional português como uma espécie de "plano b" para o caso de insucesso na contratação de Harry Kane, do Tottenham.

Apesar deste novo rumor, a mesma fonte garante que o mais provável é que Cristiano Ronaldo siga na Juventus por mais uma temporada e cumpra o contrato.

No último domingo, na estreia do campeonato italiano, Ronaldo começou o jogo com a Udinese (1-1) no banco de suplentes e entrou no segundo tempo. O avançado chegou a marcar um golo na compensação, mas o lance foi anulado por fora de jogo.