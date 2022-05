Imprensa inglesa revela o que disse Ronaldo aos companheiros sobre o futuro

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com o United

Cristiano Ronaldo, segundo "The Sun", quer manter-se nas opções do novo treinador e ajudar o Manchester United a volta à Champions.

O jornal inglês "The Sun" garante que Cristiano Ronaldo quer cumprir o segundo ano de contrato com o Manchester United, mas terá alertado que tudo dependerá de Erik Ten Hag, que assumirá o comando técnico da equipa.

Segundo a informação, CR7 terá transmitido aos companheiros de equipa a intenção de não deixar Old Trafford, se for não pretensão do clube libertá-lo. O internacional português manifesta a vontade em ajudar o Manchester United a regressar à Champions em 2023/24, já que na próxima época irá falhar a prova milionária.

Refira-se que a imprensa inglesa já havia comentado que treinador Erik Ten Hag está a contar com o internacional português.