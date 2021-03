Imprensa espanhola levanta a hipótese de Cristiano Ronaldo voltar ao Real Madrid

Depois da eliminação na Champions, aos pés do FC Porto, Ronaldo tem sido muito criticado em Itália e começa a falar-se da saída. O Real Madrid poderá ser uma hipótese para o português, diz a imprensa espanhola.

Depois da eliminação da Juventus frente ao FC Porto, na Liga dos Campeões, muito se tem falado sobre uma eventual saída de Cristiano Ronaldo. O nome do Sporting, inclusive, já surgiu e o do Real Madrid começa agora a aparecer. De acordo com a imprensa espanhola, o empresário Jorge Mendes desenvolveu contactos com os merengues com vista a avaliar um possível regresso do avançado.

A informação foi primeiramente avançada no programa El Chiringuito e a Marca escreve o mesmo nesta sexta-feira. A situação desportiva e financeira da Juventus poderá provocar a saída de Ronaldo, que, no entanto, tem contrato válido até junho de 2022.

O diário espanhol escreve ainda que os contactos entre as partes se vão "intensificar nas próximas semanas."