Imprensa de Manchester arrasadora com Ronaldo: "Acerta mais na bancada do que na baliza"

Internacional português recebeu nota 3 do "Manchester Evening News". CR7 continuou titular, até foi capitão, mas a exibição não convenceu

Titular nas últimas semanas, Cristiano Ronaldo foi ainda capitão no regresso às derrotas do Manchester United na Premier League. No Villa Park, os red devils perderam por 3-1 e a exibição do português não convenceu a imprensa local.

"O melhor marcador de sempre deixou de ser o melhor marcador de sempre esta época. Por estes dias Ronaldo acerta mais na bancada do que na baliza", pôde ler-se, no Manchester Evening News, que atribuiu nota 3 a CR7.

Recorde-se que a exibição do capitão da Seleção ficou ainda marcada por um episódio com Tyrone Mings, central do Aston Villa.