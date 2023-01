Iminente chegada lança dúvida: como vai a Europa poder assistir aos jogos de Ronaldo?

Saudi Sports Company tem os direitos para o próprio país. Streaming pode ser alternativa

Cristiano Ronaldo deve aterrar na Arábia Saudita ainda esta segunda-feira, mas ainda há uma grande dúvida no ar na aventura do português com as cores do Al-Nassr: como poderá Portugal e o resto da Europa assistir aos encontros dos sauditas?

A Saudi Sports Company tem os direitos do campeonato saudita, mas apenas para o próprio país. Até ver, ainda não foi feita a comercialização dos direitos televisivos para o resto do mundo e, particularmente, para o Velho Continente, uma das partes mais interessadas em ver Ronaldo.

Perante a barreia dos direitos tradicionais de televisão, o streaming pode vir a ser a solução encontrada pelo país para divulgar as partidas do Al-Nassr, que, a sensivelmente meio da época, lidera o campeonato saudita.