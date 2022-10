Howe admite que não contrataria Ronaldo: "Estamos a tentar crescer a longo prazo"

Declarações de Eddie Howe, treinador dos magpies, em conferência de imprensa de antevisão ao Manchester United-Newcastle, partida relativa à 11.ª jornada da Premier League e que está marcada para este domingo, às 14h00.

O Manchester United recebe o Newcastle este domingo, em mais uma jornada da Premier League e Eddie Howe, treinador dos magpies, na conferência de imprensa de antevisão à partida, teceu largos elogios a Cristiano Ronaldo, assumindo que a sua contratação pelos red devils "tem sido um sucesso".

"Ele é um jogador excecional. Se olharmos para o seu registo de golos na época passada (24 golos em 38 jogos), foi inacreditável. Para mim, a contratação tem funcionado, tem sido um sucesso", começou por dizer.

Howe acrescentou que a qualidade de Ronaldo é "inquestionável" e que a sua equipa terá de estar ao máximo caso o internacional português seja utilizado por Erik ten Hag.

"No ano passado, ele marcou muitos golos e alguns deles muito importantes na Liga dos Campeões. Vamos ter de informar os nossos jogadores sobre as zonas em que ele costuma tentar marcar", admitiu, antes de revelar que não contrataria CR7 apenas por uma questão de "idade".

"Estamos a tentar crescer a longo prazo, com uma visão nesse sentido. De momento, temos um plantel bastante envelhecido, pelo que temos de investir mais em jogadores jovens. Isso é uma parte importante do nosso crescimento, temos de baixar a idade média [do plantel]. Por isso, [Ronaldo] pode não ser uma contratação que queiramos fazer, mas isso não quer dizer que subestimamos a qualidade do jogador", frisou Howe.

O Manchester United, atual quinto classificado da Premier League (15 pontos), recebe o Newcastle, sexto (14), às 14h00, em jogo da nona jornada da prova.