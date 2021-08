"Horas assustadoras", "agente Bruno" e "viva Ronaldo": as reações dos jogadores do United e não só

Regresso de Cristiano a Old Trafford está a provocar reações de enorme entusiasmo

Com um misto de espanto e felicidade, multiplicam-se as reações à transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Os novos companheiros do internacional português foram os primeiros a reagir, mas antigas glórias do clube também se mostraram satisfeitas e até figuras de outras modalidades comentaram.

Em pouco menos de uma hora, o anúncio do United no Twitter acumulou para cima de um milhão de "gostos" e algumas das reações mais esperadas chegam dos jogadores dos red devils.

Jadon Sancho, por exemplo, fala em "horas assustadoras".

Bruno Fernandes não resistiu em brincar com o papel que teve nesta mudança, através de conversas com o companheiro na seleção. Por outro lado, Rashford foi puramente espontâneo.

Já o guarda-redes espanhol David de Gea ficou-se por um emoji que diz tudo e Jesse Lingard deu um toque eufórico.

Rio Ferdinand usou as mesmas palavras e abriu um direto no Youtube. O antigo futebolista roubou o palco na manhã de sexta-feira. Assumiu que conversou com Ronaldo e nem queria ouvir falar numa transferência para o rival, City. Depois, foi dando sinais positivos aos adeptos do United.

Outra figura carismática do clube e ex-colega de Ronaldo em Old Trafford, Van der Sar também reagiu: "Como se sentem, adeptos do United? Sempre sonhei, mas nunca pensei que pudesse acontecer. Bem-vindo de volta a Manchester."

Assim como Gary Neville, agora comentador da Sky Sports: "Notícias fantásticas. Estou um pouco nostálgico, o que nem sempre funciona no futebol, mas a ideia de Ronaldo ir para o City estava a torturar os adeptos do United."

Outro comentador, Gary Lineker, deu as boas-vindas a Ronaldo e adorou a notícia: "Wow, que contratação. Que mercado para o United. Que regresso a casa. Adoro."

Fora do futebol, o tenista britânico Andy Murray teve uma reflexão curiosa. "Todos os adeptos do United que ontem estavam a insultar o Ronaldo parecem ter perdido a voz hoje. Velho e divertido jogo."