"Hora de arregaçar as mangas", escreve Cristiano Ronaldo nas redes sociais

Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United

"Red devils" jogam no sábado no reduto do Watford.

Cristiano Ronaldo recorreu esta sexta-feira às redes sociais para publicar uma mensagem motivacional antes do regresso à ação pelo Manchester United, depois da paragem para jogos de seleções.

"Hora de arregaçar as mangas novamente e simplesmente cumprir a nossa missão! Vamos perseguir o que queremos alcançar esta época", escreveu o goleador português no Instagram.

Os "red devils" jogam no sábado, às 15h00, no reduto do Watford, em partida da 12.ª jornada da Premier League.