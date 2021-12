Sem tabus, Hulk assume em entrevista a O JOGO que a velocidade que imprime no jogo já não é a mesma que tinha no FC Porto e no Zenit, quando "pegava na bola lá atrás e arrancava".

Aos 35 anos, e com jogos de três em três dias, Hulk continua a apresentar-se numa forma impressionante. As mudanças no posicionamento também ajudam.

Como consegue manter um nível tão alto aos 35 anos?

-Quando jogas um desporto de alto rendimento como o futebol, onde existe muita competição, muita preparação física envolvida, tem que haver muita vontade de vencer e tens que estar focado. Hoje, o Cristiano Ronaldo, com 36 anos, é dos maiores exemplos que o futebol tem, pelo profissionalismo, pela entrega, pela responsabilidade com que encara o futebol. Vendo a carreira de jogadores como ele, também acabas por te espelhar neles. A qualidade, o dom, Deus não deu. Nós é que temos de aprimorar, cuidando-nos, estando bem, evitando lesões. E eu procuro fazer tudo certinho.

Com a idade, o que perdeu e ganhou na sua forma de jogar, nas suas qualidades?

-É óbvio que perdi na velocidade, mas por outro lado ganhei em experiência, sabendo dosear o esforço, sabendo encarar cada jogo, cada pré-jogo, cada pós-jogo, onde exageramos um pouco quando é preciso aumentar o descanso, ter mais cuidados. É aqui que a experiência vai falando mais alto. Com a idade ganhas, sem dúvida, experiência e perdes, também, sem dúvida, velocidade.

Há mudanças, a nível tático, na posição que agora ocupa?

-Há sim, mudou bastante. Aqui jogo mais como ponta-de-lança ou segundo avançado, vindo de trás. É uma posição da qual gosto muito, especialmente quando o Diego [Costa] joga como ponta-de-lança e eu por trás, porque ele tem muita qualidade e ajuda-me bastante ao abrir espaços. É bom porque fico mais perto da baliza do adversário, para fazer golos. As pessoas estão habituadas ao Hulk do FC Porto, do Zenit, onde pegava a bola lá atrás, com inúmeras arrancadas. Mas é como já tinha dito, hoje estou mais experiente e uso a velocidade nos momentos certos.

