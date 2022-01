Há quem prefira Cavani a Ronaldo: "Cristiano devia deixar o onze do United"

Paul Merson, antigo internacional inglês, não acredita assim tanto no português e na possibilidade dos red devils acabarem no top-4

Cristiano Ronaldo continua sem convencer tudo e todos em Inglaterra. Agora foi Paul Merson, antigo internacional e atual comentador, a considerar Edinson Cavani como uma solução mais viável para o onze inicial do Manchester United.

"Acredito firmemente que Cristiano Ronaldo devia deixar o onze do United. Não vai acontecer, mas o Cavani devia estar no lugar dele, com o Sancho, e com o Rashford e o Grenwood nas alas", afirmou.

No sétimo lugar, mas com jogos em atraso devido à Covid-19, o Manchester United terá como objetivo para esta época garantir um lugar na Liga dos Campeões. Merson não acredita que os red devils cheguem lá.

"Eu não sei o que vai acontecer ao Manchester United. Mas não os vejo a terminar no top4. O United está muito longe disso. Se conseguirem chegar ao top4, será uma boa época para eles", explicou.