Há quem encare o tema Ronaldo com humor: "Talvez tenha ido à casa de banho"

Nani falou sobre a mais recente polémica em torno do craque do United.

Cristiano Ronaldo centra boa parte das atenções no que toca à atualidade futebolística. Depois de se ter dirigido para os balneários antes do apito final do encontro com o Tottenham, o craque português viu o Manchester United afastá-lo do encontro com o Chelsea e, garante a imprensa inglesa, até do restante plantel.

Nani, que jogou com CR7 nos red devils e na Seleção Nacional, abordou o episódio ocorrido na ronda 12 da Premier League e até fê-lo com humor. "Não sei o que se passou naquele momento. Talvez tenha precisado de ir à casa de banho", atirou o atual jogador do Melbourne Victory, da Austrália.

"Toda a gente sabe que ele é profissional. Ele é um grande profissional. Trabalha duramente para estar em campo. Talvez possa ter havido um pouco de frustração por não ser uma opção para jogar. O desejo dele é esse: estar em campo e jogar", completou, em declarações à plataforma Stats Perform.