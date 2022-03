"Há quem ache que Ronaldo é um problema, mas o Manchester United estaria muito pior sem ele"

Ronaldo respondeu às críticas com três golos frente ao Tottenham, no sábado, dando a vitória (3-2) ao Manchester United.

Alan Shearer, antigo avançado inglês, defende que o Manchester United é mais forte com Cristiano Ronaldo na equipa e a vitória por 3-2 diante do Tottenham, com três golos do português, é prova disso. O melhor marcador da história da Premier League elogiou a exibição de CR7 e detalhou o primeiro e terceiro golos, que considera terem sido espetaculares.

"Há pessoas que acham que o Cristiano Ronaldo é um problema para o Manchester United, mas sabe Deus onde eles estariam sem ele. Eu disse há algumas semanas que, se não fosse o Ronaldo, o United estaria muito pior do que agora e o jogo frente ao Tottenham resume bem isso. É muito simples o motivo pelo qual venceram os spurs: um hat-trick fenomenal e uma exibição muito boa do Ronaldo. Não foi uma surpresa para mim, ele tem vindo a fazer isto já há muito anos - tem 59 hat-tricks, o que é ridículo -, mas esta foi uma resposta para as críticas", comentou numa coluna de opinião da BBC.

"Podemos argumentar que a culpa do primeiro golo é de Dier. Não se pode dar tanto espaço a um jogador para rematar de fora da área, muito menos se esse jogador for Ronaldo. Ainda assim, é preciso uma habilidade e técnica incríveis para colocar a bola onde ele colocou. (...) O terceiro golo é o meu favorito. Desde a forma como ele lê o cruzamento até à forma como ataca a bola e salta para cabecear com força e precisão, foi absolutamente perfeito. Nestas situações, tens de ser mais forte que todos os outros. Ele teve de sair da marcação do Cristian Romero e ainda teve de ganhar no choque com o Doherty. Fazer tudo isso em dois segundos, enquanto a bola vem, não é fácil, mas ele fez parecer que sim", afirmou Shearer.