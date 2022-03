"Há coisas que se dizem sobre Cristiano Ronaldo que não são verdade", diz Martial

Durante meia época de 2021/22, Martial e Cristiano Ronaldo partilharam o balneário do Manchester United. O francês nega que CR7 não esteja bem em Old Trafford.

Anthony Martial foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, embora durante pouco tempo, e negou que o avançado não esteja bem em Old Trafford, como já chegou a ser relatado pela imprensa britânico. O francês saiu no mercado de janeiro para o Sevilha, por empréstimo, mas esteve no balneário e diz saber "o que se passa".

Numa entrevista ao jornal espanhol AS, o extremo foi questionado sobre se CR7 está ou não confortável nos red devils. "O Cristiano é um profissional top, um dos melhores da história. Todos gostamos dele. Há coisas que se dizem nos meios de comunicação social que não são verdade. Eu estive no balneário e sei o que se passa", alertou Martial.