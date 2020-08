A 20 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo estreou-se pela Seleção Nacional AA.

Cumprem-se esta quinta-feira, 20 de agosto, 17 anos sobre a estreia de Cristiano Ronaldo com a camisola da Seleção Nacional A.

Aconteceu em Chaves, num jogo de preparação para o Euro'2004, frente ao Cazaquistão, que a turma então orientada por Luiz Felipe Scolari venceu por 1-0. O autor do único golo da partida foi Simão Sabrosa, já na segunda parte.

O jovem CR7, ainda com 18 anos, tinha sido contratado há poucos dias pelo Manchester United e começava a despontar nas opções da equipa das quinas. Ronaldo foi lançado por Scolari no arranque da segunda parte e deu nas vistas, com o número 16 estampado na camisola.

A partir daí, a história foi escrita com letras douradas: Ronaldo tornar-se-ia no jogador mais internacional de sempre por Portugal, com 164 jogos somados - mantém-se no ativo -, e no melhor marcador, com 99 golos.

Em 2016, surgiu o ponto mais alto da carreira do astro luso na Seleção, com a conquista do Europeu, em França. Mais recentemente, em 2019, outro título com as quinas ao peito: a Liga das Nações, no Estádio do Dragão.