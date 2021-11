Guardiola: "Ronaldo? Vai ter 75 anos, mas estará no seu próprio churrasco a marcar golos"

Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United

Treinador do Manchester City deixou rasgados elogios ao jogador português na antevisão do dérbi de Manchester, agendado para as 12h30 deste sábado.

Pep Guardiola, em antevisão ao dérbi de Manchester [12h30 deste sábado], foi questionado sobre a muito falada possibilidade de o City contratar Cristiano Ronaldo no último mercado de transferências. Recorde-se que o craque português foi quase dado como certo na formação comandada pelo treinador espanhol, mas acabou por regressar ao United, orientado por Ole Gunnar Solskjaer.

"O quão perto esteve ele de se juntar a nós? Normalmente, não falo sobre os jogadores de outros clubes. Tenho a certeza de que o Ronaldo se sente feliz no Manchester United. A equipa está ainda melhor desde que ele chegou", começou por dizer.

"O Cristiano vai marcar golos durante toda a vida. Vai ter 75 anos, talvez retirado, mas estará no seu próprio churrasco a jogar e a marcar golos. É bom para a Premier League tê-lo de volta", continuou, antes de concluir:

"Acho que o United pertence ao Cristiano e Cristiano pertence ao United. Foi um grande casamento. Foi no passado e talvez seja bom no presente e no futuro. Veremos."