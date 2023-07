Guardiola perdeu Mahrez e comenta: "Arábia Saudita? Quando o Ronaldo era o único..."

Treinador do Manchester City viu Riyad Mahrez sair para o Al Ahli

Não era da vontade de Pep Guardiola perder Riyad Mahrez neste mercado de verão, mas o treinador do Manchester City admite que a proposta do Al Ahli era irrecusável para o jogador.

O técnico catalão tem noção que as propostas milionárias da Arábia Saudita vieram revolucionar e chegou mesmo a falar de Cristiano Ronaldo para explicar este fenómeno.



"O mercado está aberto até finais de agosto. Não estamos à procura de um substituto para o Riyad (Mahrez) em termos de habilidade porque cada jogador é diferente. Veremos o que se passa com os emprestados e que jogadores ficam cá. Algumas coisas vão acontecer", começou por dizer Guardiola, na antevisão do particular deste domingo, com o Atlético Madrid.

Em relação a Riyad Mahrez, o treinador revelou-se triste pela saída mas conformado.

"O nosso pensamento era que ele ficava. Gostei muito de trabalhar com ele, tínhamos uma relação especial. É um dos jogadores que mais desfrutei na minha carreira, tem qualidades incríveis. Foi uma figura importante no êxito que tivemos nos últimos 5 anos. É um jogador que tem de jogar todos os dias para ser feliz, entendo isso perfeitamente. Sei que para ele foi difícil não jogar a final da Taça de Inglaterra e a final da Champions", apontou.

Leia também Cristiano Ronaldo Vídeo: Ronaldo pede para não ser filmado e atira água ao operador de câmara Após o empate com o Al Shabab, encontro no qual viu um golo ser anulado por fora de jogo, Ronaldo estava desiludido e revoltado e a determinada altura pediu para não ser filmado, atirando água ao operador de câmara. [Vídeo Cabine Sport]

Ainda assim, Guardiola acredita que mais jogadores vão sair para a Arábia Saudita.

"Quando o Ronaldo era o único, ninguém pensava que estes grandes jogadores iriam para lá. No futuro irão mais. O Mahrez teve uma proposta incrível, que não podia recusar", finalizou.