Guardiola farto: "Ronaldo? Já chega de tanta especulação, nunca falei com ele"

Antes de assinar pelo Manchester United, a imprensa internacional deu conta de que Cristiano Ronaldo estaria a caminho do City. Guardiola diz estar farto do assunto, garantindo que nunca falou com o avançado sobre o assunto.

Confrontado com a ida de Ronaldo para o rival Manchester United, Pep Guardiola garantiu que nunca falou com o português e pediu o fim da especulação em torno do assunto.

"Os jogadores só têm determinadas conversas com os clubes, nunca com os treinadores. É um tema que já me cansa. Já chega de tanta especulação, porque nunca falei com ele. O mercado está fechado, não há mais nada a dizer", disparou o treinador do City na conferência de antevisão ao jogo deste sábado com o Leicester.