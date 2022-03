Guardiola elogia Ronaldo antes do dérbi: "Tem sido espetacular vê-lo"

Guardiola, treinador do Manchester City

Cristiano Ronaldo mudou-se esta época para o Manchester United e reencontra Guardiola, que defrontou em Espanha quando o treinador orientava o Barcelona e o avançado defendia o Real Madrid.

O Manchester City defronta o rival Manchester United no domingo e Cristiano Ronaldo é uma grande ameaça para os citizens, admitiu o treinador Pep Guardiola, que deixou muitos elogios ao avançado português.

"É um dos melhores jogadores dos últimos 15 anos, a par de Messi. Não voltaremos a ver algo assim. E há muito escrutínio, especialmente hoje em dia, com as redes sociais. Tem sido muito bom o que ele tem feito, é um finalizador excecional. Tem sido espetacular vê-lo jogar todos estes anos. Temos que controlar o jogo e evitar que ele se aproxime da bola", começou por referir o espanhol, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi.

"Em Old Trafford, controlámos o jogo, mas na primeira oportunidade que teve, o Ronaldo criou perigo ao Ederson. Tem muita qualidade, temos que controlá-lo. É um dos melhores, uma máquina de fazer golos e tem uma mentalidade muito forte. Lida com a pressão da melhor maneira", atirou o técnico do Manchester City.

A partida da 28.ª ronda da Premier League está agendada para as 16h30.