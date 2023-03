Greenwood terá dito que Cristiano Ronaldo estava "morto" quando jogava no Real Madrid

Na formação do Manchester United, Greenwood dava nas vistas pela personalidade irreverente. O The Athletic revela que o avançado terá criticado Cristiano Ronaldo quando este jogava no Real Madrid - uma atitude que mereceu uma reprimenda por parte dos red devils.

O jornal inglês The Athletic publica, esta segunda-feira, uma reportagem sobre Mason Greenwood, jogador do Manchester United que foi afastado da equipa principal há mais de um ano, após ter sido acusado de violação e maus tratos à namorada. As queixas foram, entretanto, retiradas e o casal até já anunciou que vai casar.

O internacional inglês continua sem jogar, mas tem contrato com os red devils, onde se formou e onde desde cedo mostrou comportamentos de alguma instabilidade. E é isso que relata a reportagem do The Athletic, dando como exemplo um episódio sobre Cristiano Ronaldo.

Greenwood, de 21 anos, terá dito que o internacional português estava "morto", numa altura em que o madeirense representava ainda o Real Madrid. Cristiano Ronaldo era visto como uma grande figura do Manchester United - uma relação que esfriou um pouco após a segunda passagem do jogador pelo clube - e o staff do clube terá repreendido o jovem futebolista, na altura com 16 anos.

Mais tarde, Greenwood e Cristiano Ronaldo acabaram mesmo por partilhar o balneário.

"Aos 16 anos, ele conseguia ser brutal com a sua escolha de palavras, quando desvalorizava as credenciais de rapazes que não estavam ao seu nível. Algo que não é incomum entre jovens jogadores das equipas de formação", lê-se na reportagem do The Athletic.