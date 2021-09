À partida para o jogo com a Irlanda, Cristiano Ronaldo estava empatado com o iraniano Ali Daei, com 109 golos, mas essa marca já foi superada.

Cristiano Ronaldo é, desde esta quarta-feira, o melhor marcador de sempre de seleções. O avançado português tinha os mesmos 109 do iraniano Ali Daei e hoje, frente à Irlanda, chegou ao 111.º pela equipa das Quinas.

Os tentos do goleador do Manchester United surgiram aos 89 minutos e aos 90+6'.

Notícia atualizada às 21h43