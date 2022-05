Pelo terceiro mês consecutivo e o quarto no total, Cristiano Ronaldo vence o prémio de Golo do Mês do Manchester United.

O golo de livre direto que Cristiano Ronaldo apontou na vitória por 3-2 sobre o Norwich foi considerado pelos adeptos o Golo do Mês de abril do Manchester United. Na partida em questão, o avançado português assinou um hat-trick.

Foi a terceira vez consecutiva (quarta no total), que CR7 arrecadou esta distinção.

Eis o golo:

Em abril, Ronaldo foi também considerado o Jogador do Mês pelos adeptos red devils.