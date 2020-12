Golden Foot 2020 atribuído a Cristiano Ronaldo

Avançado da Juventus sucede ao médio Luka Modric num prémio inédito no palmarés. Pé do craque português vai ficar eternizado na calçada da 'Champions Promenade', no Mónaco

O avançado da Juventus, Cristiano Ronaldo, foi declarado o vencedor, esta terça-feira, da 18.ª edição do prémio Golden Foot 2020, anunciou a organização francesa, sucedendo ao médio croata Luka Modric, do Real Madrid (Espanha).

"Adeptos de todo o mundo escolheram o melhor jogador de futebol de 2020, entregando o 18.º Prémio "Golden Foot" a Cristiano Ronaldo. A estrela da Juventus e da seleção de Portugal obteve o maior número de votos entre os 10 candidatos selecionados este ano", refere a organização.

O internacional português, o mais votado pelos adeptos pelo desempenho neste ano civil e que obteve um prémio inédito, superou a concorrência de Chiellini (Juventus), Lewandowski (Bayern), Neymar (PSG), Salah (Liverpool), Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Aguero (Manchester City), Piqué (Barcelona) e Vidal (Inter).

A lista dos jogadores finalistas para se submeter à votação do público foi definida por jornalistas internacionais.

O vencedor do Golden Foot, prémio criado em 2003 e que distingue jogadores que tenham, pelo menos, 28 anos de idade, tem direito a uma marca do seu pé na calçada 'Champions Promenade', no Mónaco (França) - os antigos jogadores lusos Deco (2016), Figo (2011) e Eusébio (2003) tiveram esse tributo.