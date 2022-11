Gilberto Silva defende Cristiano Ronaldo: "É cobrado de uma maneira..."

Gilberto silva, participou num painel no Thinking Football, pela sua experiência como coach e jogador, e comentou a situação de Cristiano Ronaldo.

Situação de Cristiano Ronaldo: "Eu vejo, acima de tudo, o ser humano, que tem problemas como eu, como todos, tem as suas dificuldades, mas é cobrado de uma maneira que nenhum de nós é cobrado. Qualquer coisa que o Cristiano faz. Nem sempre a forma como ele fala é transmitida da forma correta. As pessoas criam uma dimensão fora do contexto. Tenho uma admiração muito grande. Todos perguntam quem é melhor, se o Cristiano Ronaldo ou Messi. Ele é o Cristiano Ronaldo, atingiu resultados pela sua personalidade, com trabalho, dedicação, uma força mental enorme."

Mundial extra futebol, políticas sobre direitos humanos... "É um momento muito falado, de situações externas que envolvem questões políticas. Um atleta não tem que tocar nessa parte externa, tem de se concentrar no jogo e nos resultados. Por esse motivo estão numa competição deste nível. É óbvio que não fica alheio a estas questões, acompanha, mas vai-se focar no jogo. São questões políticas tratadas de outra maneira. Ser atleta já implica grande pressão."