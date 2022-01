Georgina Rodríguez revela um presente de aniversário oferecido por Cristiano Ronaldo

O jogador português ofereceu um ramo de rosas... em tamanho XL

Georgina Rodríguez festejou, esta quinta-feira, o 28.º aniversário e foram muitos aqueles que quiseram assinalar o dia com dedicatórias para jovem modelo.

A celebrar a data no Dubai, com a família, a namorada de Cristiano Ronaldo foi partilhando ao longo do dia, nas redes sociais, vários momentos marcantes. Numa das fotos partilhadas pode ver-se um dos presentes que o jogador ofereceu à amada... Um grande ramo de rosas vermelhas, com a palavra amor!

A festa, conforme se pode ver nos pequenos vídeos partilhados por Georgina, foi pensada ao pormenor pelo jogador, com fotos de ambos e da família, bolos e muitos balões.

Recorde-se que esta quinta-feira estreou também, na Netflix, o documentário "Soy Georgina", que mostra o lado mais pessoal da espanhola.