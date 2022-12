Georgina reage aos rumores de mal-estar com a família de Ronaldo

Companheira de Cristiano Ronaldo concedeu entrevista à revista "Elle".

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, em entrevista concedida à revista "Elle", comentou os rumores de mal-estar com a família do capitão da Seleção Nacional.

"Se hoje procuras o meu nome no Google, aparece que estou chateada com a família de Cristiano [Ronaldo], que tenho uma irmã que me pede dinheiro e que se passou não sei o quê com [a cantora] Rosalía...", começou por dizer, negando de seguida tais informações:

"A minha vida é muito mais simples do que tudo isto: não gosto de conflitos, nunca me chateio com ninguém... Mas o pior é que toda essa informação é mentira. A única coisa que quero é estar com a minha menina no hospital."