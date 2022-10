Georgina mostra filho a imitar festejo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo voltou a marcar pelo Manchester United e, pela segunda vez, utilizou a nova forma de comemorar, que tinha estreado com o golo frente ao Everton.

Cristiano Ronaldo tem uma nova forma de celebrar os golos. A 'estreia' aconteceu na Premier League, frente ao Everton, e na noite de quinta-feira, na vitória por 3-0 diante do Sheriff, na Liga Europa, o avançado português voltou a mostrar o novo festejo: inclina a cabeça para trás, fecha os olhos e cruza as mãos no peito.

O Manchester United, numa publicação no site oficial, explicou o que motivou esta forma de celebrar os golos: "O festejo de Cristiano Ronaldo frente ao Everton foi uma imitação da posição em que dorme quando viaja com o Manchester United, algo que não passou despercebido aos seus companheiros de equipa", detalhou o clube depois daquele jogo com o Everton, de 9 de outubro.

Ontem, na rede social Instagram Georgina Rodríguez, companheira de CR7, publicou uma fotografia de Mateo, um dos filhos do casal, a imitar a pose do pai.