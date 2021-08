Georgina comenta mudança de Ronaldo: "Espero que Ancelotti não venha negar isto também"

Georgina, companheira de Cristiano Ronaldo, não esqueceu Carlo Ancelotti no momento do regresso do português ao Manchester United

Na mesma tarde em que o Manchester United oficializou a contratação de Cristiano Ronaldo, colocando um ponto final na especulação sobre o futuro do craque português, Georgina Rodriguez foi uma das pessoas que utilizou as redes sociais para comentar o regresso de CR7 a Old Trafford.

Desta feita, foi um comentário na página que o programa da televisão espanhola El Chiringuito tem no Instagram. "Espero que Ancelotti não venha a negar isto também", escreveu a companheira de Ronaldo na publicação sobre a ida do avançado para os red devils.

Não foi a primeira vez que Georgina respondeu a um tweet, estando na memória quando Ancelotti negou qualquer interesse do Real Madrid no português. "Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu amor e respeito. Mas, não pensamos contratar". Na altura, Georgina comentou com contudente "hahahaha".