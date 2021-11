Gasperini revela conversa com Cristiano Ronaldo: "Mandei-o dar uma volta"

Treinador do Atalanta disse ter mandado Ronaldo dar uma volta, em jeito de brincadeira.

Após atormentar a vida do Atalanta por dois jogos consecutivos na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo ouviu do próprio treinador adversário o sentimento de frustração que deixou nos italianos. Em declarações à Sky Sports, Gian Piero Gasperini revelou o teor da conversa que teve com o astro português após o jogo desta terça-feira (2-2), com o avançado a marcar o golo do empate no tempo de compensação.

"O que eu lhe disse no final do primeiro tempo? Vai dar uma volta", afirmou aos sorrisos o experiente técnico italiano. "Ele é um jogador incrível, alguém pode dizer que é um problema, mas queria ter problemas assim...", acrescentou.

Recorde-se que na jornada anterior da Liga dos Campeões, Ronaldo também marcou o golo da vitória (3-2) no tempo extra. Desta vez, em Itália, acabou por bisar.

"Nove em dez remates ele acerta na baliza", disse o treinador. "Foi uma noite fantástica, no final chegou o golo do Ronaldo, um feito incrível, mas fizemos um grande jogo. Se tivéssemos ganho teria sido o melhor, mas chegámos perto. O orgulho é muito alto", concluiu.