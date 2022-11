Gary Neville comenta entrevista e fala das críticas que recebeu: "Não estou contra o Ronaldo"

Gary Neville, que foi criticado por Cristiano Ronaldo na entrevista ao jornal The Sun, respondeu, em declarações à televisão britânica Sky Sports, ao que foi dito pelo avançado português na conversa com Piers Mogan.

Ronaldo decidido a sair: "O Cristiano Ronaldo não quer voltar ao Manchester United. Se quisesse voltar não daria esta entrevista. A entrevista era o que ele precisava para sair do Manchester United. Ele sabia que isto ia ser falado e que seria o fim dele no clube. Critica os donos do clube, o treinador, o clube... Se fazes isso, em qualquer trabalho, não terás o teu emprego durante muito mais tempo. Cristiano Ronaldo parece alguém que sente que todo o mundo está contra ele..."

Manchester United tem de terminar o contrato: "Questiono-me sobre o que é que o Manchester United está a fazer, porque a realidade é que eles sabem que têm de rescindir o contrato do Cristiano, ou então estão a abrir um precedente para que qualquer jogador possa criticar o clube no futuro. Concordo com algumas das coisas que o Cristiano disse, muitos adeptos também concordarão, mas a realidade é que se és um empregado e dizes essas coisas da tua empresa, o teu contrato tem de ser terminado. Provavelmente o Cristiano também quer rescindir, mas não precisava de acabar desta forma. As duas partes podiam ter-se reunido há algumas semanas e podiam ter encontrado um caminho para resolver um problema."

Sobre as críticas que recebeu por parte de CR7: "O que ele disse não é verdade. Eu vivo com as críticas, sei que tenho de aceitar isso, e recebo muitas. Adoro todos os meus antigos companheiros de equipa, incluindo o Cristiano. Não estou contra o Ronaldo, longe disso. Não podia ter mais admiração e mais respeito por ele. Ele é o melhor jogador que eu já vi e o mais talentoso com quem joguei. Aceito as críticas dele e vou cumprimentá-lo da próxima vez - mas talvez ele não me cumprimente. Mas não vou levar isto comigo para o futuro."