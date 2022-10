Garnacho publica foto ao lado de Ronaldo: "Não sei se é real ou se estou a sonhar"

Argentino de 18 anos estreou-se a titular pelo Manchester United e, no final, recorreu às redes sociais para destacar o facto de jogar ao lado do seu grande ídolo, com quem agora partilha balneário

I don't know if it's real or if I'm dreaming pic.twitter.com/3GR80nObqU - Alejandro Garnacho (@agarnacho7) October 27, 2022