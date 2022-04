"Ronaldo o melhor de todos os tempos? Ainda não jogaste com o melhor"

Jovem de 17 anos esteve no banco e deixou rasgados elogios a CR7, nas redes sociais. Kun Aguero deixou pequena provocação na caixa de comentários

Alejandro Garnacho, de 17 anos, jovem da formação do Manchester United, não saiu do banco na vitória, por 3-2, diante do Norwich, mas assistiu de muito perto a mais uma tarde de inspiração de Cristiano Ronaldo, que fez hat-trick, deixando rasgados elogios a CR7 nas redes sociais no final da partida.

Na sua conta de Instagram, Garnacho publicou uma foto com a figura da partida, acompanhada com a seguinte legenda: "O melhor de todos os tempos".

Garnacho, que até já tirou uma foto com Messi, acompanhada também com o mesmo elogio, acabou por receber na publicação com CR7 um comentário de um outro craque, já retirado, no caso, como Kun Aguero, que aludiu ao compatriota que atualmente joga no PSG.

Leia também Cristiano Ronaldo A reação de Cristiano Ronaldo depois de atingir o 60.º hat-trick da carreira Português fez balançar as redes do Norwich em três ocasiões e tornou-se no primeiro jogador, com mais de 36 anos, a marcar acima de de 20 golos numa edição da Premier League.

"Porque ainda não jogaste com o melhor", escreveu, o antigo avançado de Atlético de Madrid e Manchester City.